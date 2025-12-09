Јәһудиләр Әл-Әгса Мәсҹидини бир даһа тәһгир етдиләр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Ҹәзирәнин мәлуматына ҝөрә, ишғал олунмуш Гүдс Валилији чәршәнбә ахшамы 182 јәһуди сионист көчкүнүн Әл-Әгса Мәсҹидинә дахил олараг бу мүгәддәс мәканы тәһгир етдијини ачыглајыб.
Ишғал олунмуш Гүдсдәки Вади Һилва Мәлумат Мәркәзи ачыглајыб: “Өтән илин нојабр ајында Исраил ишғалчы гүввәләринин там дәстәји илә 4100-дән чох јәһуди сионист көчкүнләри Әл-Әгса Мәсҹидинин һәјәтләринә систематик һүҹумлар едиб.”
Һесабата ҝөрә, басгынлар заманы бу јәһуди груплар Әл-Әгса Мәсҹидинин мүхтәлиф јерләриндә, хүсусән дә шәрг бөлҝәсиндә ачыг шәкилдә дуалар вә Талмуд ајинләри кечирибләр ки, бу да бу мүгәддәс мәканын тарихи вә дини статусуну дәјишдирмәк сијасәтинин бир һиссәси һесаб олунур.
