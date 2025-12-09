  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Өнәмли хәбәрләр

Јәһудиләр Әл-Әгса Мәсҹидини бир даһа тәһгир етдиләр

9 dekabr 2025 - 19:15
Xəbər kodu: 1759784
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Јәһудиләр Әл-Әгса Мәсҹидини бир даһа тәһгир етдиләр

Фәләстин мәнбәләри авропа вә сабиг ССРИ-дән ҝәлмиш онларла јәһуди сионист көчкүнләрин Әл-Әгса Мәсҹидинә бир даһа басгын едәрәк бу мүгәддәс мәканы тәһгир етдијини билдириб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Ҹәзирәнин мәлуматына ҝөрә, ишғал олунмуш Гүдс Валилији чәршәнбә ахшамы 182 јәһуди сионист көчкүнүн Әл-Әгса Мәсҹидинә дахил олараг бу мүгәддәс мәканы тәһгир етдијини ачыглајыб.

Ишғал олунмуш Гүдсдәки Вади Һилва Мәлумат Мәркәзи ачыглајыб: “Өтән илин нојабр ајында Исраил ишғалчы гүввәләринин там дәстәји илә 4100-дән чох јәһуди сионист көчкүнләри Әл-Әгса Мәсҹидинин һәјәтләринә систематик һүҹумлар едиб.”

Һесабата ҝөрә, басгынлар заманы бу јәһуди груплар Әл-Әгса Мәсҹидинин мүхтәлиф јерләриндә, хүсусән дә шәрг бөлҝәсиндә ачыг шәкилдә дуалар вә Талмуд ајинләри кечирибләр ки, бу да бу мүгәддәс мәканын тарихи вә дини статусуну дәјишдирмәк сијасәтинин бир һиссәси һесаб олунур.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha