Ағ Евдә Венесуела мөвзусунда тәҹили иҹлас

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ Президенти Доналд Трампын Ағ Евдә Вашингтонун Венесуелаја гаршы атаҹағы нөвбәти аддымларла бағлы мүһүм иҹлас кечирмәси ҝөзләнилир.
Мәлумата ҝөрә, Доналд Трамп базар ертәси ахшамы Ағ Евдә өлкәсинин Венесуелаја даир нөвбәти аддымларыны мүзакирә етмәк үчүн топланты кечирәҹәк. Мәсәләдән хәбәрдар мәнбәләр билдирибләр ки, бу иҹлас АБШ администрасијасынын Венесуелаја гаршы тәзјиг кампанијасыны ҝүҹләндирдији бир вахтда тәшкил олунур.
Трампын кабинетинин вә милли тәһлүкәсизлик командасынын әсас сималарынын – мүһарбә назири Пит Һегсет, Бирләшмиш Гәрарҝаһ Рәисләри Комитәсинин сәдри ҝенерал Ден Кинн, дөвләт катиби Марко Рубио – иҹласда иштирак едәҹәји ҝөзләнилир. Һәмчинин Ағ Евин апарат рәһбәри Сузи Вајлс вә онун мүавини Стивен Миллер дә иҹласа дәвәт олунублар.
