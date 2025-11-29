Сәләфи Голани режими сәсин белә члхартмыр: Јәһуди режиминин Вертолјотлары Бејт Ҹенә һүҹум етди; өлү вә јаралыларын сајы 38-ә чатыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сурија мәнбәләри Исраил јәһуди режим вертолјотларынын Дәмәшг јахынлығындакы Бејт Ҹен шәһәри үзәриндән учдуғуну, сионист режимин ики танкы вә дөрд һәрби машынларынын шәһәрин әтраф мәнтәгәләринә дахил олдуғуну вә ишғал заманы суријалылардан өлән вә јаралананларын сајынын артдығыны билдириб.
Суријанын Әл-Әхбаријјә поерталынын мәлуматына ҝөрә, Сурија Јардым вә Хиласетмә Тәшкилаты јардым гүввәләринин јаралылара көмәк етмәк үчүн һәлә дә Бејт Ҹен әразисинә ҝирә билмәдијини ачыглајыб.
"Әл-Әхбаријјә" мүхбири Исраилин Бејт Ҹен шәһәринә һүҹуму нәтиҹәсиндә 13 нәфәрин өлдүјүнү, 25 нәфәрин исә јараландығыны билдириб.
Гејд едәк ки, Ҹүмә сәһәри еркән саатларда бир груп ишғалчы Исраил әсҝәри Бејт Ҹен шәһәринә дахил олуб. Голани вәһһаби террор режиминдән фәргли олараг, бу дәфә Исраил режимин тәҹавүзүнә шәһәрин ҝәнҹләри мүгавимәт ҝөстәриб вә ҝөзләнилмәдән 6 јәһуди әсҝәр ағыр јараланыб, күчәдә ган изләри ҝөрүнүрдү. Ҝеријә гачан Исраил әсҝәрләри һәрби техникаларыны тәрк едибләр вә даһа сонра сионист режимин һава һүҹумлары нәтиҹәсиндә һәрби техникалары мәһв едилибләр.
