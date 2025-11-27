Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Реутерс-ин мәлуматына ҝөрә, Русија президентинин көмәкчиси Јури Ушаков Русија телевизијасына билдириб ки, Әбу-Дабидә Русија вә Америка нүмајәндәләри арасында кечирилән ҝөрүшләрдә сүлһ планынын тәфәррүатлары илә бағлы һеч бир данышыглар апарылмајыб.
О, Украјна сүлһ планынын Әбу-Дабидә мүзакирә олунмадығыны вә һеч кимин ону нәзәрдән кечирмәдијини вурғулајыб.
Ушаков даһа әввәл РИА Новости-јә билдириб ки, Москва АБШ планынын "сон версијасыны" алыб.
Украјна вә Авропа Бирлији һазырда Трампын сүлһ планынын шәртләрини дәјишдирмәк үчүн АБШ илә мәсләһәтләшмәләр апарыр, лакин һәр һансы фундаментал дәјишикликләрин едилмәси еһтималы аздыр.
АБШ президенти сон шәрһләриндә Вашингтонун әввәлҹә 28 бәнддән ибарәт олан Украјна үчүн сүлһ планынын инди 22 бәндә ендирилдијини ачыглајыб.
Украјна медиасынын мәлуматына ҝөрә, АБШ вә Украјна нүмајәндә һејәтләри планын әксәр бәндләри үзрә разылыға ҝәлибләр. Мүбаһисәли мәсәләләрин АБШ президенти илә украјналы һәмкары Владимир Зеленски арасында ҝөрүшдә мүзакирә едилмәси планлашдырылыр.
