Түркијәнин дәстәкләдији Голани террор режиминин сүкуту сајәсиндә сионист һәрбчиләр Гунејтрәдә суријалы мүлки шәхсләрә атәш ачыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Сурија мәнбәләри билдирибләр ки, сионист режимин һәрбчиләри өлкәнин ҹәнубунда, Гунејтәрә вилајәтинин кәнд әразисиндә суријалы мүлки вәтәндашлара атәш ачыблар.
Бәзи јерли мәнбәләрин мәлуматына ҝөрә, ишғалчы режимин гүввәләри Суријанын ҹәнубундакы Гунејтәрә бөлҝәсинә һүҹум едәрәк Рәзанијә–Сида јолуну бағлајыб, јолдан кечәнләри јохламаға вә диндирмәјә башлајыблар.
Һәмин мәнбәләр әлавә едибләр ки, сионист һәрбчиләр Сида кәндинин ҝиришиндә топлашан вәтәндашлара тәрәф атәш ачыблар.
Сәһәр саатларында да Гунејтәрә вилајәтиндәки јерли мәнбәләр мәлумат верибләр ки, сионист режимә мәхсус бир һәрби бөлүм дөјүш вә зиреһли техникаларла бирликдә Гунејтәрә әјаләтинин Әс-Сәмданијә кәндинә дахил олуб.
