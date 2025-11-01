  1. Ana səhifə
  3. Гәрби Асија,Фәләстин вә Ливан

Һизбуллаһын баш катиби: АБШ Исраилин тәҹавүз вә ишғалынын шәрикидир

1 noyabr 2025 - 19:25
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
О дејиб: Исраил режиминин Ливана гаршы тәҹавүзләри вә тәзјигләри АБШ нүмајәндәсинин сәфәри заманы даһа да шиддәтләнир.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ливан Һизбуллаһ һәрәкатынын баш катиби Шејх Нәим Гасим чыхышында билдириб: АБШ ҝуја Ливанын проблемләрини һәлл етмәјә чалышдығыны иддиа едир, лакин бу өлкә нә тәрәфсиз, нә дә дүрүст васитәчидир, әксинә, сионист режимин тәҹавүз вә ишғалчылығынын ачыг-ашкар шәрикидир.

Шејх Гасим әлавә едиб: Ливан торпағынын һәр гарышы бу өлкәнин бир парчасыдыр. Һәр ким мүгавимәт ҝөстәрсә, өз торпағыны азад едәҹәк вә һәр ким ҝүзәштә ҝетсә, ону итирәҹәк.

