Һизбуллаһын баш катиби: АБШ Исраилин тәҹавүз вә ишғалынын шәрикидир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ливан Һизбуллаһ һәрәкатынын баш катиби Шејх Нәим Гасим чыхышында билдириб: АБШ ҝуја Ливанын проблемләрини һәлл етмәјә чалышдығыны иддиа едир, лакин бу өлкә нә тәрәфсиз, нә дә дүрүст васитәчидир, әксинә, сионист режимин тәҹавүз вә ишғалчылығынын ачыг-ашкар шәрикидир.
О дејиб: Исраил режиминин Ливана гаршы тәҹавүзләри вә тәзјигләри АБШ нүмајәндәсинин сәфәри заманы даһа да шиддәтләнир.
Шејх Гасим әлавә едиб: Ливан торпағынын һәр гарышы бу өлкәнин бир парчасыдыр. Һәр ким мүгавимәт ҝөстәрсә, өз торпағыны азад едәҹәк вә һәр ким ҝүзәштә ҝетсә, ону итирәҹәк.
