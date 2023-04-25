Инҝилтәрәдә диктатор Крал III Чарлзын таҹгојма мәрасиминә етираз аксијасы кечириләҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији
мәлумата әсасән, Инҝилтәрәдә анти-монархијачылар, диктатор Крал III Чарлзын мајын
6-да кечириләҹәк таҹгојма мәрасиминә етираз етмәјә һазырлашыр.
Инҝилтәрәнин рәј арашдырма ширкәти Angus Reid 2 мин 103 канадалы арасында монархија вә крал аиләси илә бағлы сорғу кечириб.
Мәлумата әсасән, сорғуда иштирак едәнләрин 63 фаизи Крал III Чарлз адына анд ичмәјә, пулларын әскиназларын үстүндә онун шәклинин олмасына етираз едиб.
Гејд едәк ки, Крал III Чарлзын таҹгојма мәрасими мајын 6-да Лондондакы тарихи Westminster Abbey килсәсиндә кечириләҹәк.
Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!