Сәрһәдләрин дәјишдирилмәси Теһранын гырмызы хәттидир

Иранын сијаси вә һәрби рәсмиләри билдирирләр ки, дахили вә реҝионал сијасәтләр чәрчивәсиндә истәнилән һәрби фәалијјәтдә даим тәһлүкәсизлијә вә сүлһүн горунмасына үстүнлүк верилир.
Иранын диҝәр һәрби тәлимләри кими Араз чајы саһилиндә Сепаһ гуру гошунларынын һазыркы тәлиминин мүһүм вә тәсирли хүсусијјәтләриндән бири халг гүввәләринин, Бәсиҹ вә сәрһәд мүһафизә гошунларынын иштиракыдыр. Ҝөрүнән одур ки, давамлы тәһлүкәсизлијин тәмин едилмәсиндә инсанларын иштиракына диггәт јетирилмәси ҝүндәмдәдир. Иранын шимал-гәрб сәрһәдләриндә һәрби тәлимләрин кечирилмәсинин бөјүк әһәмијјәт кәсб етмәсинин сәбәби дә будур. Бунунла әлагәдар олараг, шүбһәсиз ки, бәзи хариҹи гүввәләр Иранын сәрһәдләринә зијан вурмаг нијјәтиндәдирләр. Она ҝөрә дә Иранын силаһлы гүввәләри сәрһәдләр бојунҹа өз ајыг-сајыглыгларыны горумаг истәјирләр.
Бу барәдә октјабрын 13-дә Астанада Иран Ислам Республикасынын президенти Сејид Ибраһим Рәиси азәрбајҹанлы һәмкары илә ҝөрүшдә Иран вә Ермәнистанын тарихи сәрһәдләриндә, реҝионун ҝеосијасәтиндә вә транзит маршрутунда истәнилән дәјишиклији рәдд едәрәк билдириб ки, Иран бу мәсәләдә гәтијјәтлидир.
О һәмчинин Авропанын һәр һансы пәрдә алтында реҝионда һәрби мөвҹудлуғунун әлејһинә олдуғуну вурғуламышды.
Бу исә о демәкдир ки, Ҹәнуби Гафгазда ҝедән ҝеосијаси ҝедишата вә хариҹи гүввәләрин бөлҝәдә јерләшдирилмәсинә о ҹүмләдән сионист режимин Азәрбајҹанда ҝизли һәрби варлығыны гурмасына Иранын сәссиз галаҹағыны дүшүнмәк садәлөвһлүк оларды. Теһран дәфәләрлә реҝионда баш верән ҝеосијаси дәјишикликләрә гаршы олдуғуну вурғулајыб вә һесаб едир ки, сионист режимин Азәрбајҹан Республикасы торпагларындакы авантүраларынын сон нәтиҹәдә Ҹәнуби Гафгазда јеҝанә мүсәлман өлкәсинин һөкумәти вә халгынын иткисинә ҝәтириб чыхараҹағыны дүшүнмәк лазмдыр.
Бүтүн бунлары нәзәрә алараг Иранын шимал-гәрб сәрһәдләриндә Сепаһ гуру гошунларынын һәјата кечирдији тәлимләр рәсми Теһранын өз гырмызы хәттинин кечилмәз олдуғуну хатырлатмаг үчүн мүһүм бир аддым кими характеризә олунмалыдыр.
342/