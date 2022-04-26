Ҹ. Бајрамов АБШ рәсмиси илә Ермәнистанла мүнасибәтләрин нормаллашмасы мәсәләсини мүзакирә едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Азәрбајҹанын хариҹи ишләр назири Ҹејһун Бајрамов АБШ Дөвләт катибинин көмәкчисинин Гафгаз мәсәләләри, реҝионал мүнагишәләр вә Ҹәнуби Авропа мәсәләләри үзрә мүавини Ерика Олсону гәбул едиб.
Хариҹи Ишләр Назирлији хәбәр верир ки, ҝөрүшдә, һәмчинин АБШ Дөвләт Департаментинин Гафгаз бөлҝәси данышыглары үзрә али мүшавири Ендрју Шофер дә иштирак едиб.
Ҝөрүшдә тәрәфләр икитәрәфли мүнасибәтләрин инкишафы, һабелә бөлҝәдә мөвҹуд олан ҹари вәзијјәт, Азәрбајҹан вә Ермәнистан арасында мүнасибәтләрин нормаллашмасы истигамәтиндә атылан аддымлар барәдә фикир мүбадиләси апарыблар.
Ҹејһун Бајрамов постмүнагишә мәрһәләсиндә ики өлкә арасында нормаллашма, о ҹүмләдән ҝәләҹәк сүлһ мүгавиләсинин ишләниб һазырланмасы, сәрһәдин делимитасијасы, бөлҝәдә бүтүн коммуникасија хәтләринин ачылмасы вә етимад гуруҹулуг тәдбирләри истигамәтләриндә атылан аддымлар барәдә мәлумат вериб. Бөлҝәдә дајаныглы сүлһ вә тәһлүкәсизлијин тәмин едилмәси үчүн тәрәфләр арасында әлдә едилмиш разылашмаларын һәјата кечирилмәсинин ваҹиблији вә Азәрбајҹанын өз нөвбәсиндә гејд олунан бүтүн истигамәтләр үзрә ирәлиләмәјә һазыр олдуғу вурғуланыб.
Ҝөрүшдә һәмчинин Украјнадакы вәзијјәт, гаршылыглы мараг доғуран диҝәр реҝионал мәсәләләр мүзакирә едилиб.
Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!