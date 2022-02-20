Канада полиси нүмајишчиләрә гаршы кимјәви маддәләрдән истифадә едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Оттава полисинин КОВЫД-19 мәһдудијјәтләринә ҹаваб олараг јүк машыны сүрүҹүләринин тәшкил етдији “Азадлыг карваны” етиразларында фәаллара гаршы башланан әмәлијјатда тәкҹә бибәр газы илә кифајәтләнмәдији мәлум олуб.
Белә ки, јерли телевизија каналларынын ҹанлы јајымладығы әмәлијјатда полисин гаршыларында дајанан етиразчылар групуну дәф едәркән гыҹыгландырыҹы кимјәви маддәләрдән истифадә етдији ҝөрүлүб.
Бу факт Оттава Полис Департаментинин сосиал медиа һесабындакы пајлашымда да тәсдигләниб.
Тәкҹә өтән сутка әрзиндә тәһлүкәсизлик гүввәләри даһа 47 нәфәри сахлајыб. Бунунла да, етираз аксијаларында сахланылан фәалларын үмуми сајы 170-ә чатыб.
Сахланыланларын чанталарындан зиреһли жилет, түстү бомбасы кими әшјалар ашкар едилиб.
Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!