Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Әфганыстан халгынын Сүнни ҹамааты бу һәфтә Шиәләрин Ҹүмә Намазында иштирак етмәклә Ислам Ингилабынын Али Рәһбәри һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеинин чағырышына ҹаваб верибләр.
Гејд едәк ки, Ислам Ингилабынын Али Мәгамлы Рәһбәри Әфганыстанда Шиә Мәсҹидләринә вә Мәҹлисләринә ганлы тәкфирчи һүҹумларындан сонра бирлији ҝүҹләндирмәк мәгсәди илә Сүнни гардашларын Шиә мәҹлисләриндә иштиракына чағырыб.
Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!