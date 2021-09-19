Франса АБШ вә Австралијадакы сәфирини ҝери чағырды

АБНА24 Хәбәр Верир, Франсанын хариҹи ишләр назири Жан-Ив Ле Дриан өлкәси илә Австралија арасындакы суалты гајыг мүгавиләсининин ләғв едилмәси вә Вашингтонла јени мүгавиләнин бағланмасы илә әлагәдар бир бәјанат јајараг, АБШ вә Австралијадакы сәфирләринин мәсләһәтләшмәләр үчүн ҝери чағырылдығыны билдириб.
О, дејиб ки, бу аддым Франсанын президенти Еммануел Макронун тәләби илә ҝерчәкләшиб.
Хатырладаг ки, Австралија, Инҝилтәрә вә АБШ сентјабрын 16-да бүтүн Һиндистан вә Сакит Океан бөлҝәсиндә дипломатик, тәһлүкәсизлик вә һәрби әмәкдашлыг үзрә мүгавилә имзалајыблар. Австралијанын нүвә суалты ҝәмиләри програмы бу разылашманын илк бөјүк лајиһәси олаҹаг. Разылашма чәрчивәсиндә Австралијаја нүвә суалты гајыгларынын һазырланмасында көмәк олунаҹаг. Бу сәбәбдән Канберра Франса илә тарихиндә ән бөјүк мүдафиә мүгавиләсини ләғв едиб.
342/
Рәсми Парис, Австралија илә имзаладығы јени тәһлүкәсизлик мүгавиләси илә әлагәдар АБШ-ы сәрт шәкилдә тәнгид едәрәк, АБШ вә Австралијадакы сәфирләрини мәсләһәтләшмәләр үчүн ҝери чағырыб.
АБНА24 Хәбәр Верир, Франсанын хариҹи ишләр назири Жан-Ив Ле Дриан өлкәси илә Австралија арасындакы суалты гајыг мүгавиләсининин ләғв едилмәси вә Вашингтонла јени мүгавиләнин бағланмасы илә әлагәдар бир бәјанат јајараг, АБШ вә Австралијадакы сәфирләринин мәсләһәтләшмәләр үчүн ҝери чағырылдығыны билдириб.