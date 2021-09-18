ШӘТ саммитиндә Дүшәнбә Бәјаннамәси имзаланды

АБНА24 Хәбәр Верир, бу барәдә РИА “Новости” хәбәр вериб.
Бирлијин јаранмасынын 20-ҹи илдөнүмүндә гәбул едилән сәнәддә ШӘТ лидерләри Әфганыстандакы вәзијјәтин еркән низамланмасынын леһинә чыхыш едәрәк, өлкәнин нејтрал, ваһид вә демократик олмасынын лазым олдуғуну ифадә едибләр. Бундан әлавә, ШӘТ Әфганыстанда бүтүн етник, дини вә сијаси групларын иштиракы илә коалисија һөкумәтинин гурулмасынын тәрәфдары олдугларыны ачыглајыблар.
Саммитдә Иранын тәшкилатына үзв олмаг проседурунун башламасыны нәзәрдә тутан сәнәд дә гәбул едилиб. Видео бағланты васитәси илә зирвәјә гатылан Русија Президенти Владимир Путин Иран Ислам Республикасынын ШӘТ-ә үзвлүјүнүн тәшкилатын нүфузуну артыраҹағыны сөјләјиб.
Хатырладаг ки, һазырда ШӘТ-ә үзв өлкәләр Чин, Русија, Газахыстан, Таҹикистан, Гырғызыстан, Өзбәкистан, Пакистан, Һиндистандыр. Әфганыстан, Беларус вә Монголустан мүшаһидәчи дөвләтләр, Ермәнистан, Азәрбајҹан, Камбоҹа, Непал, Түркијә вә Шри Ланка тәрәфдашдыр.
342/
Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилатынын (ШӘТ) дөвләт башчылары Дүшәнбә бәјаннамәси имзалајыблар.
АБНА24 Хәбәр Верир, бу барәдә РИА “Новости” хәбәр вериб.