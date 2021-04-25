Билл Гејтс дүнјаны хилас едәҹәк 3 шәрти ачыглады

АБНА24 Хәбәр Верир, АБШ-ын ев саһиблији етдији Иглим Зирвәсиндә чыхыш едән Билл Гејтс дүнјаны ҝөзләјән бөјүк тәһлүкәдән сөз ачыб: "Иглим дәјишиклији чох гарышыг мөвзудур вә бу ҝүнүн технолоҝијасындан фајдаланараг һәдәфимизә чатмаг чәтиндир. Сәбәби исә истифадә етдијимиз фосил јанаҹагларын иглимин досту олан, карбон бурахмајан јанаҹаглардан даһа уҹуз олмасыдыр. Дүнјада һәр кәсә комфортлу һәјат тәрзи јашатмаг үчүн мүтләг сыфыр карбон бурахан мәһсулларын гијмәти уҹузлашдырылмалыдыр. Мән буна "Премиум Јашыл Сыфыр" адыны верирәм". Билл Гејтс дүнјаны хилас едәҹәк үч формулу ачыглајыб: "Илк олараг игтисади гајнаглы карбон емиссијаларыны арадан галдырмаг үчүн фәргли технолоҝијалары инкишаф етдирмәлијик. Икинҹиси, базарда јени фикирләри, лајиһәләри һәјата кечирмәк үчүн мүтләг тәзјиг олмалыдыр. Бунун үчүн дә јени технолоҝијаны дәстәкләјәҹәк јарадыҹы үсуллар тапмаг вә рәгабәт мүһитини фосил јанаҹагларла рәгабәтә ҝирәҹәк һәддә ҝәтирмәк лазымдыр. Үчүнҹүсү исә, дөвләтләр вә бөјүк ширкәтләр бу сынаг мүддәтини даһа уҹуз вә сүрәтли баша вурмаг үчүн јени сијасәтә кечид етмәлидирләр. Дүнја лидерләри бу мүддәтдә онлара һәвәсләндириҹи мүкафатлар вермәлидир. Бу үчүн һәдәфи реаллашдырмаг үчүн бејнәлхалг иш бирлији ваҹибдир".
342/