  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Азәрбајҹан вә Гафгаз

Иран-Азәрбајҹан игтисади әмәкдашлығына һәср олунмуш конфранс кечириләҹәк

4 fevral 2021 - 21:57
Xəbər kodu: 1112436
Иран-Азәрбајҹан игтисади әмәкдашлығына һәср олунмуш конфранс кечириләҹәк

Февралын 6-да Иран Тиҹарәт, Сәнаје вә Мәдәнчилик Палатасынын тәшкилатчылығы илә "Иран-Азәрбајҹан Тиҹарәт Потенсиалы вә Фүрсәтләри" мөвзусунда видео-конфранс кечирәҹәк.

АБНА24 Хәбәр Верир, тәдбирә Иран-Азәрбајҹан Тиҹарәт Палатасынын рәһбәри Һүсејн Пир-Моаззен, Иранын диҝәр вилајәтләриндән олан тиҹарәт палаталарынын нүмајәндәләри вә ики өлкә арасында тиҹарәтдә фәал иштирак едән мәмур вә иш адамлар гатылаҹаг. Конфрансда икитәрәфли тиҹарәтин алдығы имканлар, гаршылашдығы рискләр вә проблемләр, реҝионал инкишаф, әмәкдашлыг имканлары вә ики гоншу дөвләт арасында тиҹарәт вә малијјә әлагәләринин ҝенишләндирилмәси имканлары мүзакирә едиләҹәк. Гејд едәк ки, Иранын сәнаје, мәдәнчилик вә тиҹарәт назири Әлирза Рәзм-Һүсејни Шәрги Азәрбајҹан Вилајәтинин губернатору Мәһәммәд Рза Пурмәһәммәди Азәрбајҹанла тиҹарәтин ҝенишләндирилмәси үзрә ишчи групунун рәһбәри вәзифәсинә тәјин едиб.

342/