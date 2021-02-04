Иран-Азәрбајҹан игтисади әмәкдашлығына һәср олунмуш конфранс кечириләҹәк

АБНА24 Хәбәр Верир, тәдбирә Иран-Азәрбајҹан Тиҹарәт Палатасынын рәһбәри Һүсејн Пир-Моаззен, Иранын диҝәр вилајәтләриндән олан тиҹарәт палаталарынын нүмајәндәләри вә ики өлкә арасында тиҹарәтдә фәал иштирак едән мәмур вә иш адамлар гатылаҹаг. Конфрансда икитәрәфли тиҹарәтин алдығы имканлар, гаршылашдығы рискләр вә проблемләр, реҝионал инкишаф, әмәкдашлыг имканлары вә ики гоншу дөвләт арасында тиҹарәт вә малијјә әлагәләринин ҝенишләндирилмәси имканлары мүзакирә едиләҹәк. Гејд едәк ки, Иранын сәнаје, мәдәнчилик вә тиҹарәт назири Әлирза Рәзм-Һүсејни Шәрги Азәрбајҹан Вилајәтинин губернатору Мәһәммәд Рза Пурмәһәммәди Азәрбајҹанла тиҹарәтин ҝенишләндирилмәси үзрә ишчи групунун рәһбәри вәзифәсинә тәјин едиб.
342/