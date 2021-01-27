Реҝион өлкәләринин әмәкдашлығы узунмүддәтли сүлһ вә сабитлик ҝәтирир

АБНА24 Хәбәр Верир, Мәһәммәд Ҹавад Зәриф бу ҝүн Ирәвана дахил оларкән Русија вә Азәрбајҹан Республикасы рәсмиләрилә ҝөрүшләриндә чохтәрәфли әмәкдашлыглар барәдә мәшвәрәтләрин апарылдығыны билдириб. Гејд едиб ки, игтисади саһә хүсусијјәт тәшкил етмәклә реҝион өлкәләри арасында әмәкдашлыг зәмини мөвҹуддур. Иранын хариҹи ишләр назири Ирәванда Ермәнистан Республикасынын баш назири вә хариҹи ишләр назири илә ҝөрүшдән сонра өз твиттер һесабында јазыб: Сон савашдан сонра бирҝә реҝионал проблем вә фүрсәтләри арашдырдыг. Реҝионун бүтүн өлкәләринин әрази бүтөвлүјү, мүстәгиллији вә суверенлијинин өнәмини вурғулајан Иранын хариҹи ишләр назири бөлҝәдәки бүтүн етносларын һүгугларына риајәт едилмәсинин ваҹиблијини гејд едиб. Мәһәммәд Ҹавад Зәриф билдириб ки, коммуникасија лајиһәләри дә дахил олмагла икитәрәфли мүнасибәтләр вә реҝионал әмәкдашлығын даһа да ҝүҹләндирилмәси барәдә разылығын әлдә олунмасы кечмиш рәгабәтләрин ҝәләҹәк синержиләрә чеврилмәси демәкдир. Иранын хариҹи ишләр назири сон ҝүнләр өз реҝионал сәфәриндә Бакы вә Москваја сәфәр едиб. О, Ирәвандакы мәшвәрәтләриндән сонра бу ҝүн Ермәнистандан Ҝүрҹүстанын пајтахты Тифлисә јола дүшүбдүр. О, даһа сонра Түркијә рәсмиләрилә ҝөрүшмәк вә онларла икитәрәфли мәсләһәтләшмәләр апармаг мәгсәдилә Анкараја сәфәр едәҹәк.
342/