Јәмәнин мүһасирәсинин давамы савашын давам етмәси демәкдир

АБНА- Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Әлбәхити сонра дейиб: Мүһасирәнин давам етмәси һәрби тәҹавүздүр вә Сәудиййә Әрәбистанынн буҝүнкү һәрәкәти тәкҹә бир нүмайишкаранә һәрәкәтдир. Ҝүҹ таразлығы Сәнанын хейринә дәйишибдир вә сәуд коалисийасы Јәмән гүввәләри тәрәфиндән диҝәр вилайәтләрин азад едилмәсиндән ниҝарандыр.
О, сонра дейиб: Әҝәр сәудиййәнин аддымы мүһасирәнин ләғвинә шамил олмазса, бу, о демәк олаҹагдыр ки, мүһарибә давам едәҹәк. Әрәбистан дәфәләрлә һәрби әмәлиййатын дайандырылдығыны елан едиб, амма онун һүҹумлары дайанмайыбдыр.
Әлбәхити сөйләйиб: Коронавирус мәсәләси сәудиййә үчүн бир фүрсәт йаратды ки, савашы дайандырсын вә ондан абырлы сурәтдә чыха билсин.
Јәмәндә Әнсаруллаһ һәрәкатынын сийаси шурасынын үзвү дейиб: Әҝәр мүһасирә ләғв едилмәзсә, онларын һәрәкәти ашкар бир тактика демәк олаҹагдыр ки, вердикләри тәләфатдан сонра өз гүввәләрини йенидән тәшкил етмиш олсунлар.
.............
340
Јәмәндә Әнсаруллаһ һәрәкатынын сийаси шурасынын үзвү Муһәммәд Әлбәхити дейиб ки, Сәна савашын там шәкилдә дайандырылмасы вә мүһасирәнин гәти формада ләғвинә садигдир. Јәмәнин мүһасирәсинин давам етмәси сәуд коалисийасы тәрәфиндән тәҹавүзкарлығын давам етмәси демәкдир.
АБНА- Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Әлбәхити сонра дейиб: Мүһасирәнин давам етмәси һәрби тәҹавүздүр вә Сәудиййә Әрәбистанынн буҝүнкү һәрәкәти тәкҹә бир нүмайишкаранә һәрәкәтдир. Ҝүҹ таразлығы Сәнанын хейринә дәйишибдир вә сәуд коалисийасы Јәмән гүввәләри тәрәфиндән диҝәр вилайәтләрин азад едилмәсиндән ниҝарандыр.